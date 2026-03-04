Gazeteci Adem Metan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail’de Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltında tutulduklarını bildirdi.

Metan, yaklaşık dört saattir alıkonulduklarını ve ne zaman serbest bırakılacaklarına dair kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini ifade etti.

Daha Önce de Müdahale Edilmişti

İsrail’de görev yapan Türk basın mensuplarına yönelik benzer bir olay geçtiğimiz günlerde de yaşanmıştı.

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv’de canlı yayın yaptıkları sırada İsrail askerlerinin müdahalesiyle gözaltına alınmıştı. Yayın akışı kesilmiş, ekip bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Türk gazetecilere yönelik son gözaltı, bölgede görev yapan medya mensuplarının güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı.