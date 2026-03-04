TBMM’de, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında gerçekleştirilen Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı öncesinde dikkat çeken bir protesto yaşandı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, komisyon salonu önüne getirdiği davulla emekli maaşları ve bayram ikramiyelerindeki artışın yetersizliğini protesto etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağbaba, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, emeklilerin alım gücünün her geçen gün düştüğünü savundu.

“FAİZE VAR, EMEKLİYE YOK”

Ağbaba, Ocak ayında yapılan faiz ödemelerine dikkat çekerek, “Sadece ocak ayında 456 milyar lira faiz ödemesi yapıldı. Günlük yaklaşık 14 milyar lira faiz ödeniyor. Bir günlük faiz ödemesiyle emeklinin bayram ikramiyesi rahatlıkla karşılanabilir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin kişi başı milli gelir rakamlarının emeklilerin yaşadığı ekonomik tabloyu yansıtmadığını dile getiren Ağbaba, 17 milyona yaklaşan emekli ve hak sahibinin önemli bir bölümünün en düşük maaşı aldığını belirtti.

“İKRAMİYE ERİDİ”

Emekli bayram ikramiyesinin 2018 yılında bin lira olarak verilmeye başlandığını hatırlatan Ağbaba, o dönemde ikramiyenin asgari ücretin yüzde 62’sine denk geldiğini, bugün ise bu oranın yüzde 14’e gerilediğini ifade etti. Altın, dolar ve temel gıda ürünleri üzerinden karşılaştırmalar yapan Ağbaba, ikramiyenin alım gücünde ciddi düşüş yaşandığını savunarak, “2018’de bin lira ile 35 kilo dana eti alınırken bugün 4 bin lira ile sadece 4 kilo alınabiliyor” dedi.

“EMEKLİNİN SESİNİ DUYUN”

Ramazan ayına dikkat çeken Ağbaba, “17 milyon emekli ve hak sahibi bayram öncesi bir sürpriz bekliyor. En azından borçlarını kapatabilecekleri, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir düzenleme yapılmalı” çağrısında bulundu. Ağbaba, “Bu davul emeklinin davulu. Emeklinin sesini duymazsanız, emekli bu tokmakla size gelirleri anlatacak” sözleriyle tepkisini sürdürdü.

DAVUL EŞLİĞİNDE EMEKLİ MANİSİ

Basın açıklamasının sonunda CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, kaleme aldığı “emekli manisi”ni davul eşliğinde okudu. Maniye Veli Ağbaba da eşlik etti.

Okunan manide şu ifadeler yer aldı:

Emekli maaşı yetmiyor

Harcayacak para nerede?

Kırk yıl çalış, az para

Yetmiyor, yetmiyor

Emekli oldum, maaşım az

Hayat pahalı, param az

Kırk yıl çalış, az para

Yetmiyor, yetmiyor

Plan ve Bütçe Komisyonu öncesinde yaşanan protesto, emekli maaşları ve bayram ikramiyesi tartışmalarını bir kez daha Meclis gündemine taşıdı.

