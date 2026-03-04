Başsavcılıkça liderliğini M.K.’nin yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı. Örgütün Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Beylikdüzü ve Esenyurt’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, gerçekleştirecekleri silahlı saldırılar öncesinde yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı yurt dışı GSM hatları ve çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden mağdurları arayarak tehdit etti. Taleplerinin karşılanmaması durumunda iş yerlerine silahlı saldırı düzenledikleri kaydedildi.

Zula Evinden Cephanelik Çıktı

İddianamede örgütün sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı, şehir dışından gelen gençleri bünyesine katarak tetikçi olarak kullandığı ve diğer suç gruplarıyla dönemsel iş birlikleri kurduğu bilgisine yer verildi.

Soruşturma kapsamında “zula evi” olarak kullanılan adrese düzenlenen operasyonda 11 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, bu silahlara ait 501 fişek ve şarjörler ele geçirildi. Ayrıca 18 kilo 710 gram esrar ile 1 kilo 905 gram kokain bulundu.

Bir şüphelinin saklandığı otel odasında yapılan aramada ise 9 milimetre çapında tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Çok Sayıda Suçlama

Başsavcılık tarafından daha önce yürütülen üç ayrı dosyada 9’u tutuklu, 7’si firari toplam 20 şüpheli hakkında üç ayrı iddianame hazırlanarak ağır ceza mahkemelerine gönderildiği belirtildi.

Son soruşturma kapsamında ise 2’si tutuklu, 1’i adli kontrol şartıyla serbest, 4’ü hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli hakkında;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Suç örgütüne üye olma

Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme

Birden fazla kişiyle birlikte, örgütün korkutucu gücünden yararlanarak gece vakti yağmaya teşebbüs

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti

6136 sayılı Kanuna muhalefet

Mala zarar verme

suçlarından iddianame düzenlendi.

Hazırlanan dosya, değerlendirilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.