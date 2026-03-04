Mansur Yavaş, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa şehit yakınları ve gaziler de katıldı.

“Nice Bayramlara Birlik ve Beraberlik İçinde”

İftar programında konuşan Yavaş, Ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını temenni etti. Yavaş, vatandaşlara hitabında birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşma dileğinde bulundu.

Dayanışma Vurgusu

Pandemi süreci ve önceki Ramazan aylarında ihtiyaç sahiplerine yönelik çeşitli sosyal destek kampanyaları yürüttüklerini hatırlatan Yavaş, toplumsal dayanışmanın Türk milletinin en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade etti.

Komşuluk hukukuna ve yardımlaşma kültürüne dikkat çeken Yavaş, ihtiyaç sahiplerine destek olmanın önemine vurgu yaptı.

Şehit Yakınları ve Gazilere Mesaj

Programda şehit aileleri ve gazilere de seslenen Yavaş, şehitlerin vatan uğruna hayatlarını kaybettiğini belirterek, onların emanetlerine sahip çıkmanın önemine işaret etti.

Şehit ve gazi ailelerine yönelik desteklerin sürdüğünü ifade eden Yavaş, bu ailelerin taleplerinin karşılanmasının kamu kurumlarının sorumluluğunda olduğunu söyledi.

İftar programı, yapılan konuşmaların ardından vatandaşlarla sohbet edilmesiyle sona erdi.