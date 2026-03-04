Trabzon Balıkçılar Hali’nde Ramazan ayı boyunca balık çeşitleri tezgahlarda yerini aldı. Güncel fiyatlar ise şöyle:

İstavrit: 100 TL

Alabalık: 300 TL

Somon: 300-400 TL

Çipura: 500 TL

Levrek: 600 TL

Çinekop: 600 TL

Balıkçılar, Ramazan nedeniyle balığa ilginin bir miktar düşük olduğunu ancak ilerleyen günlerde satışların artmasını beklediklerini ifade etti.

“Ramazan Olmasaydı Daha Bereketli Olurdu”

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, tezgahlarda hamsi ve istavrit bolluğu yaşandığını belirterek, vatandaşların daha çok tavuk ve güveç çeşitlerine yöneldiğini söyledi. Örseloğlu, fiyatların 75-100 lira arasında değiştiğini ve balığın sağlık açısından mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

“İftar İçin En İyi Seçenek Balık”

Balıkçı Emin Avcı ise özellikle iftar sofralarında balığın iyi bir alternatif olduğunu belirterek, “Balıktan ucuz bir şey yok. Buğulaması ve kızartması iftar menüsü için tercih edilebilir” dedi.

İftar için istavrit aldığını belirten müşteri Arif Can Şahin de, Trabzon’da balık fiyatlarını uygun bulduğunu ve balığın hem sağlıklı hem ekonomik bir tercih olduğunu söyledi.

Ramazan’da Balık Tüketimi Artacak mı?

Balıkçılar, Ramazan sonrası hamsi ve istavrit bolluğunun devam etmesini umut ederken, fiyatların uygun seviyede kalmasının tüketimi artırabileceğini belirtiyor.