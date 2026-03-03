Erdoğan, “Coğrafyamızın dört bir ucunda hadiseler yaşanırken Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizi ve milletimizi bu tehlikelerden uzak tutmak için gerekli tüm önlemleri aldık ve alıyoruz” dedi.

Ankara’da 31 Bin 73 Sosyal Konutun Kurası Çekildi

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara genelinde inşa edilen 31 bin 73 konutun kura çekimi yapıldı. Proje; Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Polatlı, Beypazarı ve birçok ilçeyi kapsıyor.

Erdoğan, 500 bin sosyal konut projesinin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olduğunu belirterek, projeye 8 milyon 800 bin vatandaşın başvurduğunu açıkladı.

455 Bin Konut Tamamlandı

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa sürecine de değinen Erdoğan, deprem bölgesinde 455 bin 327 bağımsız bölümün üç yıl içinde tamamlandığını söyledi. Konutların altyapı maliyetlerinin devlet tarafından karşılandığını ve vatandaşlara yüzde 50 indirim uygulandığını belirtti.

Depremzedelere yönelik ödeme planına ilişkin bilgi veren Erdoğan, yeni evlerine yerleşen vatandaşların ilk iki yıl ödeme yapmayacağını, kalan borcun ise 18 yıla yayılan düşük taksitlerle tahsil edileceğini ifade etti.

Öğretmene Yönelik Saldırıya Tepki

Erdoğan konuşmasına, İstanbul Çekmeköy’de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik’e rahmet dileyerek başladı. Öğretmenlere yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi olamayacağını vurgulayan Erdoğan, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Gazze ve Bölgesel Gelişmeler Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze, Batı Şeria ve diğer Filistin topraklarında yaşanan gelişmelere dikkat çekerek İsrail’in insani yardım girişlerini engellediğini ve ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü ifade etti. Türkiye’nin diplomasi yoluyla adil ve hakkaniyetli bir çözüm için çaba gösterdiğini belirten Erdoğan, Ramazan ayında mazlum coğrafyaların unutulmaması çağrısında bulundu.

“Milletin Yüzünü Güldürmek İçin Geceyi Gündüze Kattık”

Şehircilik ve sosyal konut projelerine değinen Erdoğan, bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutun tamamlandığını ve 5 milyondan fazla vatandaşın güvenli konutlara kavuştuğunu söyledi. Yeni projelerle sadece konut değil, mahalle kültürünü yaşatacak sosyal alanlar da inşa ettiklerini vurguladı.

Tören, Erdoğan’ın butona basarak kura çekimini başlatmasıyla sona erdi.