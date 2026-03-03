Olay, Bölük Mahallesi Küçük Çarşı Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Hüseyin Çivit'ten bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla Çivit'in evine sağlık ve polis ekipleri gitti. Kapının zorla açıldığı evde Çivit'in yatağında hareketsiz yattığı görüldü. Öldüğü belirlenen Çivit'in ilk incelemede, karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirildi. Çivit'in cansız bedeni, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.