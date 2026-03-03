Bursaspor'un, Kırklarelispor maçında sakatlanan santrforu Muhammet Demir dış menisküs ameliyatı oldu. Yeşil-beyazlı kulüp oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Bursaspor, Kırklarelispor karşılaşmasında sakatlanan Muhammet Demir'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, deneyimli oyuncunun başarılı bir dış menisküs tamiri operasyonu geçirdiği belirtildi. Açıklamada, ameliyatın sorunsuz şekilde tamamlandığı ve Muhammet Demir'in operasyon sonrası genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Yeşil-beyazlı kulüp, futbolcusuna geçmiş olsun dileklerini ileterek tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi kontrolünde sürdürüleceğini duyurdu. (DHA)