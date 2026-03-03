Batman’ın Sağlık Mahallesi’nde, annesini aldattığını iddia ettiği babası Ramazan Daş’ı (41) öldüren M.D. (18) adlı kadın tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Sağlık Mahallesi 1905’inci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, M.D. ile babası Ramazan Daş arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., tabancayla babasına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Daş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Adli Süreç

Ramazan Daş’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.