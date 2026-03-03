Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayla ilgili İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

RTÜK açıklaması

RTÜK’ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yayın yasağı kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, “6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır” ifadeleri kullanıldı.

Kurul, kamuoyunu bilgilendirerek yayın yasağı kararına uyulmasının önemini vurguladı.