Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, para taşıyan askeri kargo uçağının 27 Şubat'ta başkent La Paz yakınlarında düşmesinin sabotajdan kaynaklandığını söyledi.

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, Merkez Bankası'na ait yeni basılmış banknotları taşıyan askeri kargo uçağının 27 Şubat'ta başkent La Paz yakınlarında düşmesiyle ilgili ülke basınına yaptığı açıklamada, kazanın kasıtlı bir sabotaj eyleminden kaynaklandığını bildirdi. Kazanın teknik bir arıza ya da ihmalkarlıktan kaynaklanmadığını belirten Paz, olayın son zamanlarda ülkede patlak veren kalitesiz ve bozuk yakıt kriziyle doğrudan ilişkili olduğunu kaydetti.

Yaşananları devlete karşı yürütülen bir operasyon olarak nitelendiren Paz, organize suç örgütlerinin devlet politikalarını hedef aldığını savundu. Paz, bu durumun kasıtlı bir eylem olduğunu belirterek, kazanın göreve geldikleri ilk günden bu yana saptadıkları ve hükümeti istikrarsızlaştırmayı amaçlayan sistematik bir planın parçası olduğunu ifade etti.

CAN KAYBI 24'E YÜKSELDİ

Öte yandan, yerel polis yetkilileri tarafından yapılan son açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e çıktığı bildirildi.