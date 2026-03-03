Zonguldak’ta, 3 Mart 1992’de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren 263 madenci, facianın 34. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi’ndeki maden ocağında 1992 yılında yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçiler için gerçekleştirilen programa, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emekli madenciler ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Törende Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Anma programının ardından mesaisi başlayan madenciler görev yerlerine gitti.

“Madencilik zor ve tehlikeli bir meslek”

17 yıllık madenci Doğan Ünlü, madenciliğin dünyanın en ağır ve riskli iş kollarından biri olduğunu belirterek, hayatını kaybeden madencilere rahmet, ailelerine sabır diledi. Ünlü, üretim için yerin metrelerce altına indiklerini ifade ederek, işin zorluğuna rağmen görevlerini sürdürdüklerini söyledi.

3 Mart 1992’deki grizu patlaması, Türkiye madencilik tarihinin en büyük facialarından biri olarak kayıtlara geçmişti.