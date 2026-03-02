Bürokrat-akademisyen Orhan Kural, Ankara’nın Kalecik İlçesinde ‘‘Ramise-Orhan Kalkan Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu” adlı lüks bir kız yurdu yaptırdı.

Orhan Kalkan, kendisine ait Kalecik’teki 500 metrekare büyüklüğündeki arsasını 2015 yılında eğitime yüzde yüz destek kapsamında öğrenci yurdu yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışladı. Ve tapuya ‘‘Ortaöğretim yurdu yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Kalecik Ramise-Orhan Kalkan Öğrenci unvanı ile kullanılmak üzere’’ şerhini düştü.,

121 ODALI LÜKS YURT

‘‘Ramise-Orhan Kalkan Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’’ 121 öğrenci kapasitesiyle o dönem düzenlenen törenle açıldı. Ancak geçen yıllarda yurdun ‘öğrencisi az olduğu’ gerekçesiyle kapatılması istendi ve Orhan Kalkan duruma itiraz etti.

Ankara Valiliği tarafından, 6 Şubat depreminden sonra afetzedelerin konaklamaları için geçici olarak boşaltılacağı söylenen yurt, ardından öğretmenevine çevrildi. Yurttan çıkarılan kız öğrenciler Kalecik’teki fen lisesinin yurduna yerleştirildi. Kalkan bunun üzerine hukuk mücadelesi başlattı. Ankara 15. İdari Mahkemesi, 3 Mayıs’ta yurdun kapatılmasına dair idari işlemi iptal etti ve yurt olarak faaliyetine devam etmesi kararını verdi. Aradan geçen süreye karşın yurt faaliyetine başlamadı.

“ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERİN KALACAK YERİ YOK”

Orhan Kalkan, ‘‘Okullar açıldı, hâlâ yurda herhangi bir öğrenci yerleştirilmedi. Yetkililer bir gerekçe de sunmuyor. Önceden öğrenci az diyorlardı fakat o zaman salgın nedeniyle yurtlarda zaten öğrenci azdı. Depremzede vatandaş konaklayacak dediler ama bir depremzede bile kalmadığını öğrendik" dedi. Yurdun yakınında Ankara Üniversitesi’nin Kalecik’te bulunan meslek yüksek okulunun bulunduğunu anımsatan Kalkan, “Okulun branşta bin 100 öğrencisi var. O çocukların bir tane kalacak yurdu yok. MEB öğretmenevinde ısrarcıysa burası KYK yurdu yapılsın.

Yurt yok diyen birçok öğrenci var. Öğrenciler yerleşemiyor bir yurda. Ama hazır yurdu ticarethane olarak kullanmakta ısrar ediyorlar. Çünkü merkezi yerde, her odada tuvalet-banyo var. Ayrıca taşımalı eğitimle çevre köylerden çocuklar günde 4-5 saat yolda zaman kaybediyor. Burada hazır yurt var, neden kullanmıyorsunuz? Bu kabul edilebilir değil. Hazırda yurt var ama çocuklar, aileleri yurt arıyor’’ diye tepki gösterdi. Kalkan, ‘‘Fen Lisesi var uzakta. Lisenin yurdu tarlaların içinde bulunan ve konforsuz bir yurt. Orada çocuklar mağdur. Bir kısmını bu yurda neden almıyorlar? Tek derdim öğrencilerin eğitimi’’ diye konuştu.

90 YAŞINDA MÜCADELE VERİYOR

Orhan Kalkan’ın avukatı Veysel Kırıcı da şunları söyledi: ‘‘Yurdun öğretmenevine çevrilmesi bağışın amacına aykırı. MEB, davayı istinafa taşıdı. Bu aşamada öğretmenevi tabelası indirildi, yeniden yurt tabelası asıldı ancak sadece tabela asma olarak kaldı. Buranın şu an kız öğrenci yurdu olduğundan kimsenin haberi yok, herhangi bir kayıt da alınmıyor. Şuan da Türkiye’de binlerce taşımalı sistemle okula giden çocuk var. Bu çocuklardan biri bu yurdun kapatılmasıyla ilgili bir dergiye mektup yazmıştı. Demişti ki ‘Günde 6 saat yol gidip, 6 saat yol geliyorum. Sınıfta uyuyorum, eve geliyorum ailemle görüşemiyorum, bu yurt bir an önce açılmalı." Müvekkilim 90 yaşında buranın yeniden açılması için mücadele veriyor.”