Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a destek ziyaretleri sürüyor. A101 ve ŞOK gibi marketlerden öğrenciler adına burs toplandığı iddiasıyla gözaltına alınan Özcan’a ilişkin süreç kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, destek ziyaretleri de dikkat çekiyor.

Bolu Adliyesi’ndeyiz…

Halkın iradesine göz dikenlere karşı Başkanımız Tanju Özcan’ın yanındayız!

İradesine ve başkanına sahip çıkan, bu haksızlığa karşı dimdik duran Bolu halkına yürekten teşekkür ediyoruz.🙏🏼 pic.twitter.com/LdDxEQxep6 — Ali Mahir Başarır (@alimahir) March 2, 2026

Bu kapsamda CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, parti heyeti ile birlikte Bolu Adliyesi’ne giderek Özcan’a destek ziyaretinde bulundu.

Adliye önünde vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılanan milletvekilleri, Bolu halkına Başkan Tanju Özcan'a destek ve ilgileri nedeniyle teşekkür etti.