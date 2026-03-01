Artan et fiyatları ve hayvancılık sektöründeki krizle ilgili değerlendirmelerde bulunan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Türkiye’nin gıda enflasyonu ve et ithalatında üst sıralarda yer almasına rağmen fiyatların düşmemesinin temel nedeninin yapısal sorunlar olduğunu ifade etti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; yem maliyetleri, mera alanlarının daralması, süt politikaları ve üreticinin borç yüküne dikkat çeken Suiçmez, ithalata dayalı çözümler yerine kamucu ve sürdürülebilir hayvancılık politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

“2010’DAN BERİ İTHALAT ÇÖZÜM DİYE SUNULUYOR”

Hayvancılıkta yıllardır ithalatın çözüm olarak gösterildiğini söyleyen Suiçmez, “2010’dan beri ‘et ithal etmeyeceğiz’ denilerek yol haritaları açıklandı. Buna rağmen 2026 yılı için 500 bin baş canlı hayvan ithalatı ihalesi duyuruldu. Bu tablo, yapısal sorunların çözülmediğini gösteriyor.” dedi.

Et fiyatlarının Ramazan ayında bazı zincir marketlerde sabitlenmesine de değinen Suiçmez, “Kıymanın 600 lira olduğu bir ortamda fiyat sabitlemek sorunu çözmez. Asgari ücretlinin ve emeklinin maaşı ortadayken tüketici sağlıklı ete erişemiyor.” diye konuştu.

“YEM SORUNU ÇÖZÜLMEDEN ET SORUNU ÇÖZÜLMEZ”

Hayvancılıkta temel sorunun maliyetler olduğuna dikkat çeken Suiçmez, “Yemde dışa bağımlıyız. Yem maliyetlerini düşürmeden, mera hayvancılığını geliştirmeden, yem bitkileri ekiliş alanlarını artırmadan et ve süt üretiminde sürdürülebilirlik sağlanamaz.” dedi.

Meraların korunması gerektiğini vurgulayan Suiçmez, “Meraları madencilik, sanayi ve enerji projelerine açarak hayvancılığı geliştiremeyiz.” ifadelerini kullandı. Süt politikalarının da et fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirten Suiçmez, “Çiğ süt referans fiyatı maliyetin üzerinde açıklanmalı. Dişi hayvanların kesime gitmesi engellenmeli. Süt üreticisi kazanmazsa hayvancılık devam etmez.” dedi.

“KÜÇÜK PROJELER KALICI ÇÖZÜM DEĞİL”

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 150 bin küçükbaş hayvan dağıtımı projesini değerlendiren Suiçmez, “Hayvancılığa verilen her desteği önemseriz. Ancak geçmişte uygulanan 300 baş hayvan dağıtım projesi başarılı olmadı. O başarısızlığın nedenleri araştırılmadan benzer projelerle kalıcı çözüm sağlanamaz.” diye konuştu.

Hayvan varlığına ilişkin belirsizliklere de dikkat çeken Suiçmez, “Büyükbaş hayvan sayımız birkaç yıl önce 18 milyon başken 16 milyona düştü, şu an 17 milyon civarında. Küçükbaş hayvan sayısı 58 milyondan 52 milyona geriledi, yeniden 56 milyon seviyesine çıktı. Hayvan sayımızı bile net biçimde planlayamıyorsak sağlıklı politika üretemeyiz.” dedi.

