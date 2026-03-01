İran Devrim Muhafızları, ABD Donanması’na ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ün Hürmüz Boğazı’nda 4 füze ile hedef alındığını ve geminin vurulduğunu açıkladı. İran tarafı, saldırının “Fettah-1” füzeleriyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamada, uçak gemisinin bölgede konuşlu olduğu ve binlerce ABD askerine ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

ABD’den Resmi Açıklama Gelmedi

İran’ın saldırı iddiasının ardından, uçak gemisinin vurulduğuna dair herhangi bir görüntü paylaşılmadı. ABD makamlarından ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, Hürmüz Boğazı’ndaki olası gerilim artışı küresel enerji piyasaları ve güvenlik dengeleri açısından kritik önem taşıyor.

Hürmüz Boğazı’nda Gerilim Tırmanıyor mu?

Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanan bu iddia, bölgesel güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, taraflardan gelecek resmi açıklamaların ve sahadan doğrulanmış bilgilerin kritik olduğunu vurguluyor.

Gelişmeler geldikçe haberimiz güncellenecektir.