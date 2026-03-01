Son günlerde İsrail ve ABD’nin İran’a düzenlediği hava saldırıları, bölgedeki tansiyonu yükseltti. İran ise misilleme olarak İsrail ve ABD’ye ait bazı üsleri hedef aldı.

Gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Hamaney’in öldüğüne dair iddiaları gündeme taşıyarak, uluslararası kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Trump: “Hamaney Ölmüş Olabilir”

Trump, sosyal medya ve basın açıklamalarında, Hamaney’in hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti. Başkan, “Bu iddiaya göre, Hamaney’in durumu kritik ve bölgedeki dengeleri tamamen değiştirebilir” dedi.

Uzmanlar, Trump’ın açıklamasının bölgedeki gerilimi daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Gerilim Devam Ediyor

İran yönetimi ise Hamaney’in sağ olduğunu ve gelişmeleri güvenli bir noktadan takip ettiğini açıklayarak, iddiaları “psikolojik savaş” olarak nitelendirdi.

Orta Doğu’daki bu belirsizlik ortamı, küresel diplomasi ve enerji piyasaları üzerinde de dalgalanmalara yol açıyor. Gelişmeler dakika dakika izleniyor.