İran basınında yer alan ilk bilgilere göre, Tahran’ın farklı noktalarından patlama sesleri geldi. Patlamaların nedeni ve hedef alınan noktalarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail genelinde füze alarm sistemlerinin devreye alındığı aktarıldı. Sivil savunma birimlerinin olası saldırılara karşı teyakkuzda olduğu bildiriliyor.

Gelişmelere ilişkin iki ülkeden de resmi ve kapsamlı bir açıklama bekleniyor. Bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı açıklamalar yakından takip ediliyor.

Detaylar geliyor…