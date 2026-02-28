Bakan Çiftçi, “Bir ülkenin istikrar içinde büyümesinin, kalkınmasının ve gelişmesinin olmazsa olmazı; huzur ve güven ortamının tesis edilmiş olmasıdır” diyerek, terörle mücadeleden asayişin sağlanmasına, siber suçlarla mücadeleden sokak çeteleri ve uyuşturucu tacirlerine kadar tüm kamu düzeni önlemlerinin sürdürüldüğünü vurguladı.

“Kırşehir, Anadolu’nun Manevi Merkezi”

Programda Kırşehir’e özel değinen Bakan Çiftçi, “Anadolu dediğimiz zaman aklımıza vatan gelir; vatan dediğimiz zaman ise ilim, irfan ve ahlak gelir. Kırşehir, Anadolu'nun orta yerinde bir şehir olmanın ötesinde; medeniyetimizin ruhunu mayalayan, yetiştirdiği manevi şahsiyetlerle gönül dünyamızı inşa eden müstesna bir şehrimizdir” ifadelerini kullandı.

Huzur ve Güven İçin Kararlılık Mesajı

İçişleri Bakanlığı olarak milletin huzurunu ve güvenliğini korumanın en temel görevleri olduğunu söyleyen Çiftçi, “Bu huzur ve güven ortamını bozmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Güvenlik güçlerimiz milletimizin huzuru için gece gündüz fedakârca görev yapmaktadır” dedi.

Türkiye Yüzyılı: Güvenli, Huzurlu ve Müreffeh Gelecek

Bakan Çiftçi, Türkiye’nin büyük ve güçlü hedeflerine ulaşmasının devlet-millet iş birliği, güç ve merhamet dengesi ile mümkün olacağını belirterek, “Sizlerin duası, desteği ve gayretiyle Türkiye Yüzyılı'nı güvenli, huzurlu ve müreffeh bir gelecek olarak inşa edeceğiz. Ramazan-ı Şerif’in rahmet ve kurtuluşumuza vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programı düzenleyen KIRFED ve KIRSİAD’a teşekkür eden Çiftçi, katılımcılara hürmet ve muhabbetle selamlarını iletti.