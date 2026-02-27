Artan bölgesel tansiyon Avrupa başkentlerini harekete geçirdi. Birçok ülke, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle vatandaşlarına seyahat uyarısı yayımladı.

İsrail ve Filistin’e Seyahatten Kaçının

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, güvenlik risklerindeki artış nedeniyle vatandaşlarına İsrail ve Filistin’e zorunlu olmadıkça gitmemeleri tavsiyesinde bulundu. Bakanlık ayrıca Tel Aviv’de görev yapan bazı diplomatik personel ile ailelerinin geçici olarak ülke içinde farklı bir bölgeye nakledildiğini duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da benzer bir açıklama yaparak, hava sahasının kapanma ihtimali ve bölgesel gelişmeler sebebiyle İsrail’e seyahatten kaçınılmasını istedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise İsrail ve Doğu Kudüs’e yönelik seyahatlerin ertelenmesi çağrısında bulundu. Açıklamada Tel Aviv’in resmi olarak halen savaş durumu içinde olduğuna dikkat çekildi. Gazze Şeridi ve Batı Şeria’ya seyahatten kesinlikle kaçınılması gerektiği belirtilirken, bu bölgelerde bulunan Alman vatandaşlarına imkan varsa ayrılmaları tavsiye edildi.

İran İçin Daha Sert Uyarılar

İngiltere, İran’a yönelik seyahat uyarısını da sürdürdüğünü bildirerek güvenlik koşulları nedeniyle diplomatik personelini geçici olarak geri çektiğini açıkladı.

Fransa, İran’daki vatandaşlarına dikkatli olmaları ve olası sığınma noktalarını önceden belirlemeleri yönünde çağrı yaptı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı ise İran’daki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran’da kalmayı tercih edenlerin büyük bir kişisel sorumluluk üstlenmiş olacağını ve tahliye konusunda yardım sağlanamayabileceğini ifade etti.

Lübnan’a “Derhal Ayrılın” Çağrısı

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İran’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönündeki çağrısını yinelerken, İsrail’de bulunan İtalyanlara da temkinli olmaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Polonya Dışişleri Bakanlığı ise İran’daki gelişmeleri gerekçe göstererek vatandaşlarına Lübnan’ı “derhal” terk etmeleri uyarısı yaptı. Açıklamada, hava yolu ulaşımının zorlaşabileceği hatta tamamen durabileceği belirtildi.

Avrupa ülkelerinin art arda yaptığı bu açıklamalar, Orta Doğu’daki gerilimin diplomatik ve güvenlik boyutunda ciddi endişe yarattığını ortaya koydu.