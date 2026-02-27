Ankara’da spora ve sağlıklı yaşama destek veren Çankaya Belediyesi, yüzme kursları için yeni dönem kayıt takvimini açıkladı. Kurslar, Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Çocuk (5–18 yaş) ve yetişkin kategorilerinde açılacak kurslara katılmak isteyenlerin 24 Mart 2021 tarihinden önce doğmuş olması gerekiyor. Başvurular 3 Mart 2026’da başlayacak ve 24 Mart 2026’ya kadar devam edecek. Kayıt işlemleri Pazartesi günleri hariç, her gün 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılabilecek.

Seviye Belirleme Şartı

Yüzme bilen çocuklar için ayrıca seviye tespit uygulaması gerçekleştirilecek. Belediye yetkilileri, değerlendirmeye katılacak çocukların bone, terlik, havlu, mayo ve gözlüklerini yanlarında getirmeleri ve velileri eşliğinde merkeze gelmeleri gerektiğini belirtti.

Hem Çocuklara Hem Yetişkinlere

Yeni dönem kurslarıyla birlikte hem çocukların erken yaşta yüzme eğitimi alması hem de yetişkinlerin sporla buluşması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, kontenjanların sınırlı olduğunu hatırlatarak yüzme kursuna katılmak isteyen vatandaşları belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmaya davet etti.