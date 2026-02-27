Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen temsilcilerinden Zafer Gençaydın’ın eserlerini bir araya getiren “Özgür Aklın Soyut İsyanı: Zafer Gençaydın” sergisi, sanatseverlerin yoğun ilgisi nedeniyle uzatıldı. Daha önce belirlenen takvim doğrultusunda sona ermesi planlanan sergi, 8 Mart 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçının farklı dönemlerine ait çalışmalarını içeren kapsamlı seçki, 20 Ocak’ta kapılarını açmış ve kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Gençaydın’ın çağdaş Türk resim sanatında iz bırakan yapıtları, sergi boyunca geniş bir ziyaretçi kitlesiyle buluştu.

“Gençler İçin İlham Kaynağı”

Serginin açılışında konuşan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunan bu özel etkinliğin önemine dikkat çekmişti. Güner, Ankara’nın sokaklarında iz bırakmış değerli bir sanatçıyı anmak amacıyla hazırlanan sergiye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, özellikle gençler ve üniversite öğrencileri için ilham verici bir buluşma noktası olduğunu vurgulamıştı.

Yoğun talep üzerine süresi uzatılan sergi, Gençaydın’ın özgür düşünceyi ve soyut anlatımı merkeze alan sanat anlayışını yakından görmek isteyenler için bir süre daha ziyarete açık olacak.