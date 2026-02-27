Ankara’nın Altındağ ilçesinde kadınlar, Ramazan ayının manevi atmosferini tasavvuf musikisiyle taçlandırıyor. Altındağ Belediyesi bünyesindeki Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’nde açılan “Ney ve Bendir” kursu, her yaştan kadının yoğun katılımıyla devam ediyor. İlçenin farklı mahallelerinden kurslara gelen kadınlar, tasavvuf enstrümanlarını öğrenerek hem sosyal hayata katılıyor hem de ruhsal bir yolculuğa çıkıyor.

Tasavvuf Musikisine Yolculuk

Yaklaşık dört yıldır merkezlerde eğitim veren tasavvuf sanatçısı Ayşe Tekin, derslerde hem teorik hem de uygulamalı eğitim sunduklarını belirtti. Ney kursunda nota bilgisi, nefes teknikleri, perde eğitimi ve eser çalışmaları yaptıklarını anlatan Tekin, bendir derslerinde ise darp ve ritim tekniklerine ağırlık verdiklerini ifade etti.

Öğrencilerle birlikte bir tasavvuf korosu kurduklarını da dile getiren Tekin, belediyenin düzenlediği etkinliklerde konserler verdiklerini söyledi. Ramazan ayıyla birlikte çalışmaların daha da anlam kazandığını vurgulayan Tekin, “Tasavvuf üzerine çok güzel işler ortaya koyuyoruz. Bu manevi ayda icra edilen her eser daha da derin bir anlam taşıyor” dedi.

“Ney ile Aramda Gönül Bağı Var”

Kursiyerlerden Betül Özgen, yedi yıldır kurslara katıldığını belirterek, ney ile arasında özel bir bağ oluştuğunu söyledi. Ney üflerken adeta enstrümanıyla dertleştiğini dile getiren Özgen, bu eğitimin herkes için kolay ulaşılabilir olmadığını ifade ederek kendilerine sunulan imkânlar için belediyeye teşekkür etti.

Bir diğer kursiyer Yüksel Ergül ise 50 yaşında olduğunu ve her hafta ders gününü heyecanla beklediğini belirtti. Uzun yıllardır belediyenin sosyal faaliyetlerine katıldığını ifade eden Ergül, kurslar sayesinde hem yeni şeyler öğrendiğini hem de sosyalleşme imkânı bulduğunu söyledi.

Başkan Tiryaki’den Davet

Veysel Tiryaki, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’ne gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Kadınların kişisel ve kültürel gelişimine büyük önem verdiklerini vurgulayan Tiryaki, ney ve bendirin tasavvuf musikisinin temel enstrümanları arasında yer aldığını hatırlattı.

Ramazan ayıyla birlikte yükselen bu manevi ezgilerin Altındağlı kadınların emeğiyle daha da anlam kazandığını belirten Tiryaki, tüm kadınları merkezlerde sunulan eğitim ve sosyal imkânlardan yararlanmaya davet etti.