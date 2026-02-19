Ankara’nın Altındağ ilçesinde Ramazan ayı, düzenlenen fener alayı programıyla karşılandı. Altındağ Belediyesitarafından organize edilen etkinlik, Ramazan’ın ilk akşamında yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Karapürçek-2 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde fenerler ve davullarla yürüyüşe geçti. Maniler ve ilahiler eşliğinde gerçekleşen programda, Ramazan’ın manevi atmosferi sokaklara taşındı. Yağışlı havaya rağmen yürüyüşe katılan Altındağlılar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Programa, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile birlikte AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığı temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Ramazan’ı Büyük Bir Heyecanla Karşıladık”

Etkinliğe ailesiyle birlikte katılan mahalle sakini Meral Ünal, fener alayının kültürel bir miras olduğunu belirterek, “Çocuklarımızla birlikte bu güzel geleneği yaşamak istedik. Atmosfer çok etkileyiciydi. Ramazan ayını böyle bir coşkuyla karşılamak bizleri çok mutlu etti” dedi.

“Kıymetli Bir Geleneği Yaşatıyoruz”

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki ise Ramazan-ı Şerif’i böylesine anlamlı bir etkinlikle karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Fener alayının, geçmişten günümüze aktarılan önemli bir gelenek olduğuna dikkat çeken Tiryaki, çocukların neşesiyle yürüyüşün daha da anlam kazandığını söyledi.

Yağmura rağmen programa katılan vatandaşlara teşekkür eden Tiryaki, Ramazan ayının tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.