Ankara’nın Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi’nde yürütülen bir inşaat kazısı, bitişikte bulunan binada güvenlik riski oluşturdu. Binanın temel yapısının zarar gördüğünü belirten bir vatandaşın CİMER üzerinden yaptığı acil başvuru üzerine ilgili kurumlar harekete geçerek, gereğini yaptı.

Yapılan başvuruda, komşu parselde sürdürülen derin kazı çalışmalarının bina sakinlerinin bilgisi ve onayı dışında gerçekleştirildiği, yapılan işlemler sonucu yapının temel zemininin açığa çıktığı ve taşıyıcı sistem açısından tehlike oluştuğu ifade edildi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Altındağ Belediyesi ekipleri inceleme yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda riskli olduğu belirlenen bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sakinlerinin eşyalarını çıkarmasının ardından yapı mühürlenirken, çevrede de güvenlik önlemleri alındı.

İlgili birimlerin konuyla ilgili teknik incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.