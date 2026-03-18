Ankara’nın Pursaklar ilçesinde vatandaş odaklı çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları yalnız bırakmıyor. İlçe genelinde gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde Başkan Çetin, hasta ve aileleriyle birebir görüşerek hem moral veriyor hem de talepleri yerinde dinliyor.

Zor günlerde vatandaşların yanında olmanın önemine dikkat çeken Çetin, düzenli olarak gerçekleştirdiği bu ziyaretlerle belediyenin sosyal destek çalışmalarını sahaya yansıtıyor. Evlerinde tedavi gören vatandaşların ihtiyaçları tek tek belirlenirken, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili birimler harekete geçiriliyor.

“Amacımız Gönüllere Dokunmak”

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çetin, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insanın yer aldığını vurguladı. Çetin, “Vatandaşlarımızın zor zamanlarında yanlarında olmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri. Evlerinden çıkamayan hemşehrilerimizi düzenli olarak ziyaret ediyor, ihtiyaçlarını yerinde belirliyoruz. Amacımız sadece hizmet sunmak değil, aynı zamanda gönüllere dokunmak” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının manevi atmosferine de değinen Çetin, tüm hastalara acil şifalar dileyerek vatandaşlara dua çağrısında bulundu.

Vatandaşlardan Teşekkür

Ziyaret edilen vatandaşlar ve aileleri ise Başkan Çetin’in ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür desteklerin kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Gerçekleştirilen ziyaretler, sosyal belediyeciliğin sahadaki yansıması olarak takdir topladı.