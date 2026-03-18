Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İncirlik Üssü'nde düzenlediği haftalık bilgilendirme toplantısında, 'Hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla milli düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana'da konuşlu mevcut İspanya patriot sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir patriot sistemi daha Adana'da konuşlandırılmaktadır' dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Adana İncirlik'te konuşlu Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na bağlı 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, bakanlığın son 1 haftadaki faaliyetlerine ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünü kutladı. Tuğamiral Aktürk, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek bir disiplin ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonel faaliyetleri kapsamında geçtiğimiz hafta boyunca; 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiş, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 767 (Tel Rıfat 302 / Menbic 465) kilometreye ulaşmıştır' diye konuştu.

'6'SI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ, 139 KİŞİ YAKALANDI'

Aktürk, hafta boyunca hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü üyesi olmak üzere 139 kişinin yakalandığını, 1 Ocak'tan hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 1417 olduğunu, engellenen 2 bin 486 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının da 15 bin 979'a ulaştığını aktardı. Aktürk, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde de 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğinin bildirdi.

'İLGİLİ ÜLKE İRAN İLE TEMASLAR SÜRDÜRÜLMEKTE'

Aktürk, 13 Mart'ta İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın daha Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, 'Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temaslar sürdürülmekte, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmakta, bölgemizdeki gelişmeler yakından ve dikkatle takip edilmektedir. Ayrıca hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla milli düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana'da konuşlu mevcut İspanya patriot sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir patriot sistemi daha Adana'da konuşlandırılmaktadır' diye konuştu.

'HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN İŞLERLİK KAZANMALI'

Tuğamiral Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmelere de değinerek, 'İsrail'in, uluslararası ve insancıl hukuku ciddi bir şekilde ihlal ederek Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılar ve başlattığı kara harekatı, bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir. Diğer yandan İsrail, Gazze'de varılmış olan ateşkesi ihlal etmeye ve mübarek ramazan ayında Müslümanların ibadet hakkının engellenmesi dahil olmak üzere Batı Şeria'ya yönelik baskılarını sürdürmeye devam etmektedir. Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi vurguluyor, İsrail'in; Filistin halkına uyguladığı baskıların sona erdirilmesi hususunda uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi çağrımızı yineliyoruz. Orta Doğu'da masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan, bölgesel istikrar ve güvenliği her geçen gün daha fazla zedeleyen çatışmaların bir an önce sona ermesini temenni ediyor, küresel ekonomi ve enerji arzı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratan Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli ve kesintisiz şekilde işlerlik kazanmasının büyük önem taşıdığını vurguluyoruz' dedi.

'SÜPER ŞİMŞEK HAVA ARACI ENVANTERE ALINDI'

Savunma sanayinin her alanda yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, 'Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz; geçtiğimiz hafta içerisinde muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlamış, kalite yönetim sisteminin havacılık, uzay ve savunma sanayii için belirlenen küresel standartlara uygunluğunu belgeleyen AS9100 Uzay ve Savunma Sanayii Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını, gerçekleştirilen denetimi başarıyla tamamlayarak almaya hak kazanmıştır. Emeği geçen tüm personelimizi tebrik ediyoruz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen muhtelif miktarda Süper Şimşek hava aracı Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınmıştır' dedi.

'HÜRMÜZ BOĞAZI, STRATEJİK ÖNEME SAHİPTİR'

Bakanlıktan da Hürmüz Boğazı'na ilişkin, 'Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik son açıklamalar ve bu kapsamda müttefik ülkelere yapılan çağrılar tarafımızdan yakından ve dikkatle takip edilmektedir. Hürmüz Boğazı, küresel enerji arz güvenliği ve uluslararası deniz ticaretinin sürekliliği açısından stratejik öneme sahip olup, bölgede seyrüsefer serbestisinin korunması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede Türkiye, gelişmeleri bölgesel barış ve istikrar perspektifiyle değerlendirmekte, tüm taraflara itidal ve uluslararası hukuka uygun hareket etme çağrısını yinelemektedir' açıklaması yapıldı.

'GKRY'NİN YAYIMLADIĞI NOTAM GEÇERSİZDİR'

Doğu Akdeniz'de yayımlanan NOTAM ve Kıbrıs'ın güvenliğine ilişkin de 'Kıbrıs Rum tarafı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu hakları yok saymak için yetki karmaşasına neden olan buna benzer konuları zaman zaman gündeme getirmektedir. Söz konusu NOTAM'ı geçersiz kılan karşı NOTAM, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayımlamıştır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan NOTAM, geçersiz ve hükümsüzdür. Ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi son yıllarda Ada'ya silah yığılmasına ve diğer ülkelerin Ada'yı kullanmasına izin vererek Kıbrıs'ı hedef haline getirmiştir. Ülkemiz, garantör ülke olarak sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil; Ada'nın tamamının güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler almaya devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatleri ile güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Garantörlüğün bize verdiği hakları kullanmaktan çekinmedik bundan sonra da çekinmeyeceğiz' ifadelerine yer verildi. (DHA)