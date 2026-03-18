İzmir’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde anma programı gerçekleştirildi. Programa protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, Çanakkale Zaferi’nin dünya tarihine damga vuran eşsiz bir başarı olduğunu belirterek, milletin o gün ortaya koyduğu direnişin unutulmayacağını söyledi. Elban, Türk milletinin o zorlu süreçte tarih sahnesinden silinmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

“Destansı Bir Direnişin Adı”

Vali Elban, Çanakkale Zaferi’nin arkasında büyük bir fedakârlık, güçlü bir inanç ve vatan sevgisi olduğunu dile getirdi. Binlerce insanın canı pahasına verdiği mücadelenin, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği olduğunu belirten Elban, ağır kayıplara rağmen kazanılan zaferin önemine dikkat çekti.

“Çanakkale Ruhu Milletin Temelidir”

Çanakkale’nin yalnızca bir savaş olmadığını vurgulayan Elban, bunun aynı zamanda milletin ruhunu yansıtan büyük bir mücadele olduğunu ifade etti. Bu ruhun Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ilham verdiğini belirten Elban, bugün de ülkenin karşılaştığı zorluklara karşı en büyük güç kaynağı olduğunu söyledi. Genç nesillerin bu bilinci yaşatmasının önemine değinen Elban, “Çanakkale ruhu varsa biz varız” mesajını paylaştı.

Program kapsamında, Narlıdere Arkas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Çanakkale Geçilmez” adlı oratoryo sahnelendi. Duygusal anların yaşandığı gösteri, izleyicilerden büyük beğeni topladı.