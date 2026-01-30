Altın piyasasında yaşanan hızlı yükselişin ardından sert bir geri çekilme geldi. Rekor seviyeleri gören gram altın, bir gecede yaklaşık 500 TL düşerek yatırımcıyı şaşırttı.

Serbest piyasada günlerdir yukarı yönlü seyreden altın fiyatları, gece saatlerinde ani bir düşüş yaşadı. Özellikle gram altında görülen sert gerileme, "alım zamanı mı, satış mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Piyasalara yakın kaynaklar, düşüşte küresel piyasalardaki hareketlilik, dolar tarafındaki dalgalanma ve kar satışlarının etkili olduğunu belirtiyor.

Altın alım satımı yapacak vatandaşlara ise temkinli olunması uyarısı yapılıyor.

GÜNCEL DURUM

Altın Fiyatları (TL):

Gram altın: 7.215 TL

Çeyrek altın: 13.140 TL

Yarım altın: 26.280 TL

Tam altın: 52.400 TL

Cumhuriyet altını: 53.750 TL

Ons altın: 5.132 dolar

Döviz Kurları:

Dolar: 43,49 TL

Euro: 51,90 TL