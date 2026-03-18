ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’dan gelen misillemelerle Orta Doğu’da tırmanan gerilim, küresel ekonomi açısından risk oluşturmaya devam ediyor. Özellikle petrol arzına yönelik tehditler, enerji fiyatları ve enflasyon üzerinde baskıyı artırıyor.

Bölgedeki gerginliğin kısa sürede sona ereceğine dair iyimser beklentiler güç kazansa da, çatışmaların uzun vadede ekonomik etkilerinin boyutu belirsizliğini koruyor.

Petrol Arzı ve Hürmüz Boğazı Endişesi

Çatışmalar sırasında bazı petrol tesislerinin hedef alınması ve küresel petrol sevkiyatı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin yavaşlaması, enerji maliyetlerini yükseltti. Bu gelişmeler, küresel enflasyon risklerini yukarı yönlü tetikledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının güvenliğinin sağlanması için yaptığı uluslararası çağrının beklenen karşılığı bulamaması da petrol fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 2,9 artışla 100,9 dolara yükselirken, yeni işlem gününde yüzde 2,6 düşüşle 98,2 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Öte yandan Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani’nin, Bağdat ile Erbil’in petrol ihracatını yeniden başlatma konusunda anlaşmaya vardığını açıklaması, arz tarafındaki riskleri sınırlayarak fiyatlardaki baskıyı bir miktar azalttı.

Gözler Fed’in Faiz Kararında

Artan enflasyon riskleri, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentileri zorlaştırırken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası’na çevrildi.

Piyasalarda Federal Reserve’in politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve ekonomik projeksiyonlar yakından izlenecek.

Faiz kararının ardından yayımlanacak “nokta grafiği”, gelecekteki politika adımlarının yönü ve zamanlamasına ilişkin kritik sinyaller verecek.

Altın ve Dolar Cephesinde Son Durum

Orta Doğu’daki gerilim ve faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması doların güçlenmesine neden olurken, altın fiyatları üzerindeki baskı arttı. Altının ons fiyatı düşüşünü beşinci işlem gününe taşıyarak 4 bin 989 dolar seviyesine geriledi.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,18 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi 99,5 seviyesinde yatay seyrini sürdürüyor.

Küresel Borsalarda Pozitif Seyir

Jeopolitik risklere rağmen küresel borsalarda pozitif görünüm dikkat çekti. ABD’de:

S&P 500 yüzde 0,25

Nasdaq yüzde 0,47

Dow Jones yüzde 0,1 yükseldi

Hava yolu şirketleri ise artan jet yakıtı maliyetlerine rağmen güçlü talep beklentileriyle öne çıktı. Delta Air Lines hisseleri yüzde 6,5, American Airlines hisseleri ise yüzde 3,5 değer kazandı.

Avrupa ve Asya Piyasalarında Görünüm

Avrupa borsalarında Orta Doğu geriliminin azalabileceğine yönelik iyimserlik alımları destekledi. Bölgede gözler enflasyon verileri ile birlikte merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi.

Ursula von der Leyen, Irak Başbakanı ile yaptığı görüşmede bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve Irak’ın istikrarının korunmasına destek mesajı verdi.

Asya piyasalarında ise Çin hariç pozitif seyir öne çıktı. İran’ın Hürmüz Boğazı geçişlerine izin vereceğine yönelik haber akışı, enerji maliyetlerine ilişkin endişeleri bir miktar azalttı.

Teknoloji hisseleri yükselişe öncülük ederken, özellikle yarı iletken sektöründe güçlü alımlar görüldü.

Borsa İstanbul ve Yurt İçi Gündem

Yurt içinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,01 yükselişle 13.217 puandan tamamladı.

Dolar/TL kuru 44,21 seviyesinde işlem görürken, yatırımcıların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti yer alıyor.

Analistler, jeopolitik gelişmelerin piyasa yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek BIST 100 endeksinde 13.400–13.500 puan aralığını direnç, 13.000–13.100 seviyelerini ise destek olarak değerlendiriyor.

Piyasalarda Günün Veri Gündemi

Küresel piyasalarda bugün yoğun veri akışı takip edilecek. Öne çıkan başlıklar şöyle:

Avro Bölgesi TÜFE verisi

TCMB PPK toplantı özeti

ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

Fed faiz kararı

Jerome Powell’ın konuşması