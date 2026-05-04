Beşiktaş JK, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, son antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirerek kampa girdi.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, taktik ağırlıklı geçti. Antrenman 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlarken, duran top organizasyonları ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Beşiktaş, yarı final mücadelesinde yarın saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Konyaspor’u konuk edecek. Kritik karşılaşmada siyah-beyazlılar finale yükselmek için sahaya çıkacak.
