Beşiktaş JK, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, son antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirerek kampa girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, taktik ağırlıklı geçti. Antrenman 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlarken, duran top organizasyonları ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, yarı final mücadelesinde yarın saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Konyaspor’u konuk edecek. Kritik karşılaşmada siyah-beyazlılar finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Kaynak: DHA