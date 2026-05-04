Özgü Namal, başrolünde yer aldığı Kıskanmak dizisinin 33. bölümle final yapmasının ardından uluslararası bir etkinlikte boy göstermeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, 11-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Bu yıl 79. kez gerçekleştirilecek festivalde kırmızı halıya çıkacak olan Namal’ın tercih edeceği kıyafetler şimdiden magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.

Berlin’den Cannes’a uzanan başarı

Öte yandan Namal’ın rol aldığı, yönetmenliğini İlker Çatak’ın üstlendiği “Sarı Zarflar” filmi uluslararası alandaki başarısını sürdürüyor. Film, Berlin Uluslararası Film Festivali (Berlinale) kapsamında Altın Ayı Ödülü kazanmıştı.

“Sarı Zarflar”ın şimdi de Oscar Akademi Ödülleri için 2027 yılı aday adayları arasında yer aldığı öğrenildi. 99. Oscar Ödülleri töreninin 14 Mart’ta düzenlenmesi planlanıyor.

Özgü Namal’ın hem Cannes’daki görünümü hem de yer aldığı projelerin uluslararası başarıları, Türk sinema ve televizyon dünyası açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.