Çanakkale Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü kapsamında sahnelenen “Şüheda 1915” tiyatro oyunu, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Senaryo ve tarih danışmanlığını Yusuf Tekin’in yaptığı eser, tarihi gerçekleri sahneye taşımasıyla dikkat çekti.

Program sonunda Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı bir hediye takdim etti. Tokat yazmacılığı geleneğinden esinlenerek hazırlanan ve “Yaşasun Askerler Bir Veda Bir Vefa” sembolünü taşıyan tablo, Çanakkale’ye uğurlanan genç askerlerin hatırasını yaşatıyor.

Onbeşlilerin Hatırası Yaşatıldı

Gösterim sırasında izleyicilere, tarihe “Onbeşliler” olarak geçen ve cepheye uğurlanan genç askerlere anneleri tarafından verilen mendillerin örnekleri de hediye edildi. Bu detay, oyunun duygusal etkisini daha da artırdı.

Çanakkale’nin Destansı Mücadelesi Sahneye Taşındı

Çanakkale Zaferi’nin anlatıldığı “Şüheda 1915”, insan hikayeleri üzerinden tarihsel hafızayı canlandırıyor. Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş ve Utku Koçak tarafından kaleme alınan oyunun yönetmenliğini Bora Severcan üstlendi.

Eserde, 1915 yılında Çanakkale Cephesi’nde yaşanan kritik süreç; Arıburnu Muharebeleri’nden Anafartalar Zaferi’ne kadar uzanan geniş bir perspektifle sahneye aktarıldı. Türk askerinin kahramanlığı, Mehmetçiğin iman gücü ve savaşın insani yönü dramatik bir bütünlük içinde izleyiciye sunuldu.

Tarih ile Bugün Arasında Köprü Kuruluyor

“Şüheda 1915” tiyatro oyunu, yalnızca bir savaş anlatısı değil; aynı zamanda milletin hafızasında yer eden fedakârlık, vefa ve kahramanlık duygularını günümüze taşıyan güçlü bir kültürel eser olarak öne çıkıyor.

Çanakkale ruhunu yeni nesillere aktarmayı hedefleyen oyun, geçmiş ile bugün arasında anlamlı bir bağ kurarak izleyicilerden tam not aldı.