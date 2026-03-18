Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak için iç hatlarda toplam 867 ek sefer düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yolcu yoğunluğunu karşılamak amacıyla hava yolu şirketleriyle koordineli çalışıldığını belirterek, “Vatandaşlarımızın seyahatlerini daha konforlu ve planlı şekilde gerçekleştirebilmeleri için iç hatlarda 867 ilave sefer planladık. Ek seferler bayram tatili sonuna kadar devam edecek” dedi.

Planlamaya göre en fazla ek seferi Türk Hava Yolları gerçekleştirecek ve 368 ilave uçuş düzenleyecek. Pegasus Hava Yolları 271, AJet 178 ve SunExpress ise 50 ek sefer ile kapasite artışına katkı sağlayacak.