İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Y.H., U.U. ve Taylan Özgüç Danyıldız hakkında, sosyal medya platformlarında paylaşılan “Sosyal Mühendis Akademi” başlıklı videolar nedeniyle işlem başlattı. Yapılan incelemelerde videoların kadınları aşağıladığı ve tacizi normalleştirmeye çalıştığı tespit edildi.

Gözaltılar ve Dijital Materyallere El Konulması

Soruşturma kapsamında Y.H. ve U.U., İstanbul’da; “Testo Taylan” olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız ise Kocaeli’nde gözaltına alındı. İstanbul’daki evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait tüm dijital materyallere el konuldu. Şüphelilere, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ve “Müstehcenlik” suçlarından işlem başlatıldı.

Başsavcılıktan Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, paylaşımların toplum nezdinde kadınları küçük düşüren müstehcen davranışlar içerdiğini, kadınlara yönelik saldırgan tutumların sıradan gibi gösterilmeye çalışıldığını bildirdi. Başsavcılık, insan onurunu ve kamu düzenini hedef alan bu tür eylemlere karşı adli sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve toplumsal barışı zedeleyen içeriklerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.