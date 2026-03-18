Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda Ali Laricani ve Aziz Nasirzade gibi önemli isimlerin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin “suikasta kurban gittiği” ifade edilirken, İran halkına başsağlığı mesajı iletildi.

İran Cumhurbaşkanı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Değerli çalışma arkadaşlarım İsmail Hatib, Ali Laricani ve Aziz Nasirzade’nin, bazı aile üyeleri ve beraberlerindeki ekiple birlikte alçakça suikasta kurban gitmesi bizi yasa boğdu.”

Ulusal Güvenlikte Kritik İsimler Hayatını Kaybetti

Saldırıda iki kabine üyesi ile birlikte Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri’nin ve askeri yetkililerin de hayatını kaybettiği bildirildi. Pezeşkiyan, bu kayıpların İran için büyük bir darbe olduğunu vurguladı.

İsrail’den İlk Açıklama

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, daha önce yaptığı açıklamada, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in İsrail ordusunun düzenlediği gece saldırısında öldürüldüğünü öne sürmüştü. İran tarafından yapılan son açıklama ile bu iddia resmen doğrulanmış oldu.

Bölgede Gerilim Tırmanıyor

Son gelişmeler, İran ile İsrail arasındaki gerilimi daha da artırırken, uluslararası kamuoyu bölgede yaşanabilecek yeni gelişmelere odaklandı.

Uzmanlar, üst düzey isimlerin hedef alınmasının bölgedeki tansiyonu ciddi şekilde yükseltebileceğine dikkat çekiyor.