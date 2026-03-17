Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya’nın saldırıları nedeniyle kesintiye uğrayan Drujba petrol boru hattı için Ukrayna’ya teknik destek ve finansman sağlanacağını duyurdu.

İki lider tarafından yayımlanan ortak yazılı açıklamada, Rusya’nın 27 Ocak’ta boru hattına yönelik saldırıları sonrası Macaristan ve Slovakya’ya ham petrol tedarikinin kesintiye uğradığı hatırlatıldı.

AB ve Ukrayna Arasında Yoğun Temas

Açıklamada, petrol akışının yeniden sağlanması için AB üyesi ülkeler ve Ukrayna ile her düzeyde yoğun görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi. Krizin çözümü kapsamında AB’nin Ukrayna’ya teknik destek ve finansman teklif ettiği, Kiev yönetiminin de bu teklifi olumlu karşıladığı ifade edildi.

Avrupalı uzmanların sürece hızlı şekilde dahil olmaya hazır olduğu vurgulanırken, önceliğin Avrupa genelinde enerji güvenliğinin sağlanması olduğu kaydedildi.

Alternatif Enerji Güzergahları Gündemde

Ortak açıklamada ayrıca, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine Rusya dışı kaynaklardan ham petrol ulaştırılması için alternatif güzergahlar oluşturulması yönündeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AB yetkilileri, enerji arz güvenliğini güçlendirmek ve benzer krizlerin etkisini azaltmak için stratejik adımların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.