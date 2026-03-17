CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında dikkat çeken mal varlığı iddialarını kamuoyuyla paylaştı. Özel, açıklamasında Gürlek’e ait olduğunu öne sürdüğü taşınmazları detaylarıyla sıraladı.

Farklı illerde çok sayıda taşınmaz iddiası

Özel’in açıklamasına göre İstanbul Kartal Esentepe’de bulunan Avrupa Konutları projesinde her biri 26 milyon 250 bin lira değerinde iki ayrı daire yer alıyor.

Beykoz’daki Mesam Ormanı’nda bulunan villanın ise yaklaşık 85 milyon lira değerinde olduğu iddia edildi. Tuzla Marine City’de 10 milyon liralık bir konut ile Avcılar Filizköy’de taşınmaz bulunduğu da öne sürüldü.

Ankara ve İzmir’de yüksek değerli konutlar

Ankara Çankaya’da 35,5 milyon lira değerinde olduğu belirtilen bir konutun yanı sıra, Beytepe’de VIP Tower’da ortalama 25 milyon liralık ve Mahal Ankara’da 17,5 milyon liralık konut bulunduğu iddia edildi.

İzmir Konak Halkapınar’daki Mahal Bomonti projesinde ise her biri 27 milyon lira değerinde iki ayrı dairenin yer aldığı ifade edildi.

Arsa detayı da paylaşıldı

Çanakkale Gelibolu Bayır Mahallesi’nde metrekare fiyatı 7 bin 500 lira olan bir arsanın da söz konusu mal varlığı içinde bulunduğu iddia edildi.

Toplam 452 milyon lira iddiası

Özel, söz konusu taşınmazların toplam değerinin 355 milyon lira olduğunu, satıldığı belirtilen diğer mülklerle birlikte toplam mal varlığının 452 milyon liraya ulaştığını ileri sürdü.