Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) İran üzerinde aktif operasyonlar yürüttüklerini belirterek, “Bu sabah Ali Laricani’yi ortadan kaldırdık” ifadelerini kullandı.

“İran Rejimine Baskıyı Artırıyoruz”

İsrail Başbakanı, Laricani’nin İran’daki güç yapısında kritik bir rol oynadığını iddia ederek, İran’ı fiilen yöneten Devrim Muhafızları ile bağlantısına dikkat çekti. Netanyahu ayrıca, Besic güçlerinin komutanlarından Gulam Rıza Süleymani’nin de hedef alındığını öne sürdü.

İran yönetimini zayıflatmayı amaçladıklarını belirten Netanyahu, “İran halkına kendi kaderlerini ellerine alma şansı vermek istiyoruz. Bu süreç kolay olmayacak ancak baskıyı artıracağız” dedi.

ABD ile Koordinasyon Vurgusu

Netanyahu, operasyonların yalnızca İsrail ile sınırlı olmadığını, ABD ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü de dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü belirten Netanyahu, hava ve deniz kuvvetleri üzerinden iş birliği sağlandığını ifade etti.

“İran rejimi üzerinde hem dolaylı hem doğrudan eylemlerle büyük bir baskı kuruyoruz” diyen Netanyahu, önümüzdeki süreçte yeni hamlelerin de gelebileceğinin sinyalini verdi.

Bölgede Gerilim Tırmanıyor

İsrail’in İran’a yönelik saldırı iddiaları ve üst düzey isimlerin hedef alındığı açıklamaları, Orta Doğu’da tansiyonu daha da yükseltti. Uzmanlar, bu tür açıklamaların bölgesel çatışma riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, İran tarafından söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. Gelişmeler yakından takip ediliyor.