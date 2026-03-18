İran devlet medyasında yer alan açıklamalara göre, ABD ve İsrail’in Güney Pars Gaz Sahası’na yönelik saldırısının ardından bölgedeki enerji altyapıları “doğrudan ve meşru hedef” ilan edildi. Açıklamada, Körfez ülkelerindeki kritik tesislere yönelik saldırıların kısa süre içinde gerçekleştirilebileceği öne sürüldü.

Hedefteki Kritik Tesisler Açıklandı

Yapılan duyuruda vurulacağı iddia edilen tesisler de tek tek sıralandı:

Samref Rafinerisi

Cübeyl Petrokimya Kompleksi

Al Hosn Gaz Sahası

Mesaieed Petrokimya Kompleksi

Ras Laffan Rafinerisi

Acil Tahliye Çağrısı Yapıldı

İran tarafından yayımlanan uyarıda, olası sivil kayıpların önüne geçilmesi için söz konusu bölgelerde bulunan herkesin derhal tahliye edilmesi istendi. Açıklamada, “Tüm vatandaşların ve çalışanların gecikmeksizin bu bölgeleri terk ederek güvenli mesafeye çekilmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bölgesel Gerilim Tırmanıyor

Son gelişmeler, Orta Doğu’da tansiyonun hızla yükseldiğini gösterirken, enerji altyapısına yönelik olası saldırıların küresel petrol ve doğal gaz piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin Körfez ülkelerine yayılmasının, bölgesel bir krizi daha da derinleştirebileceği uyarısında bulunuyor.