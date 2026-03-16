İstanbul’da rapçi Blok3 ve yapımcı Maruf Yöntürk, müzik menajeri Ferhat Karagöz’e yönelik suçlamalarla yargılanacak. Savcılık, sanıklar hakkında 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Olayın ayrıntıları

İddianamede, Ferhat Karagöz’ün Kağıthane’de bir adrese çağrıldığı ve burada tartışma sırasında bilardo sopası ve yumruklarla darp edildiği öne sürüldü. Karagöz’ün ifadesine göre, olay sırasında kendisi “Seni yaşatmam” sözleriyle tehdit edilmiş ve başına silah dayatılarak 850 bin TL istenmiştir.

Olay anında mekâna gelen rapçi Blok3’ün de Karagöz’e yumruk attığı iddia ediliyor.

Suçlamalar ve ceza talebi

Savcılık, sanıklar hakkında şu suçlamaları yöneltti:

Kişiyi silahla ve cebirle hürriyetinden yoksun kılma, Gece vakti silahla yağmaya teşebbüs, Tehdit, Mala zarar verme, Kasten yaralama

Bu suçlamalar kapsamında 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yargılama süreci

İddianamede, yapımcı Maruf Yöntürk’ün tutuklu yargılanması istenirken, rapçi Hakan Aydın hakkında ise basit yaralama suçundan dosyanın ayrılması talep edildi. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul’da başlayacak.