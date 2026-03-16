MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi vesilesiyle yaptığı açıklamada, İslam coğrafyasındaki savaş ve çatışmalara dikkat çekti. Bahçeli, “Ankara ile Tahran’ın ufku aynı yöne bakmaktadır. 15 gündür kapalı tutulan Mescid-i Aksa’nın hüznü hepimizin yürek sızısıdır. Bu zulüm mutlaka son bulmalıdır” dedi.

Kadir Gecesi’nde barış ve dayanışma vurgusu

Bahçeli, açıklamasında Ramazan ayının manevi değerlerine dikkat çekerek, savaş ve çatışmaların İslam ülkelerinde yarattığı tahribata değindi. “Ramazan ayının sulh ve sükuneti, her cepheden ihlal edilmiş; uçuşan füzeler, hedef alınan masum insanlar ve yıkıma uğrayan altyapılar İslam coğrafyasını derinden etkilemiştir” ifadelerini kullandı.

Ortak kader ve Mescid-i Aksa mesajı

Büyük Orta Doğu coğrafyasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, “Ankara ile Bağdat ve Şam’ın, Kudüs ile Gazze’nin kaderi aynı ortak paydada birleşmektedir. 15 gündür kapalı tutulan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın hüznü hepimizin, Müslümanım diyen herkesin yürek sızısıdır” dedi. Siyonist-emperyalist baskıların sona ermesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, kardeşlik şuurunun güçlendirilmesini ve dayanışmanın önemini de vurguladı.

Dualar ve temenniler

Bahçeli, açıklamasını, Türk milleti ve İslam aleminin birlik ve dayanışma içinde olmasını dileyerek tamamladı:

“Aziz Türk milletinin, Türk-İslam aleminin ve yurt dışında yaşayan bütün kardeşlerimizin Kadir Gecesi mübarek olsun. Cenab-ı Allah, gönül ve kültür coğrafyamızda onurlu bir hayat mücadelesi veren kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun.”