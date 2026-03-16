MANİSA’nın Salihli ilçesinde, hakimiyetini kaybeden plakasız sepetli motosiklet, yol kenarındaki üzüm bağına devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Cantürk (70) yaşamını yitirdi.

Kaza detayları

Olay, Salihli’ye bağlı Köseali Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Cantürk, idaresindeki sepetli motosikletin kontrolünü kaybedince motosiklet savruldu ve yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü Mehmet Cantürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Cantürk’ün cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.