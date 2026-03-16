Amasra’da 14 Ekim 2022’de 43 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 20 sanık hakkında verdiği 3 yıl 1 ay 15 gün ile 17 yıl arasında değişen hapis cezalarına yönelik istinaf başvurularını reddetti.

43 madencinin hayatını kaybettiği facia

**Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde 14 Ekim 2022’de meydana gelen patlamada 43 işçi hayatını kaybetmiş, 9 işçi yaralanmıştı. Facianın ardından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda yönetici ve teknik personel hakkında dava açıldı.

Soruşturma kapsamında Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman ile maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı; 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve davanın ilk duruşması 25 Nisan’da görüldü.

20 sanığa hapis, 3 sanığa beraat

Mahkeme heyeti, 24 Mart’ta açıkladığı kararda sanıkları “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan cezalandırdı.

Karara göre;

Cihat Özdemir 17 yıl,

Selçuk Ekmekci 16 yıl 6 ay,

Mehmet Tural 16 yıl 6 ay,

Volkan Soylu 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer sanıklara ise 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Sanıklardan Salih Atmaca, Tayfun Uça ve Onur Öztürk hakkında ise beraat kararı verildi.

İstinaf başvuruları reddedildi

Yerel mahkemenin kararının ardından sanık avukatları **Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’ne başvurarak istinaf talebinde bulundu.

Mahkeme, yapılan inceleme sonrası tüm sanıklar hakkında verilen hapis cezalarına yönelik istinaf başvurularını reddetti. Ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Yerel mahkemenin beraat kararı verdiği sanıklar hakkında yapılan istinaf başvuruları da reddedildi. Kararla birlikte dosyada **Yargıtay yolu açık bırakıldı.