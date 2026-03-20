Kaza, saat 12.00 sıralarında Tuna Mahallesi'ndeki çevre yolunda yaşandı. Yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda, Tevfik Gül'ün kontörlünü yitirdiği 74 AAF 706 plakalı otomobil, virajda savrulup yaklaşık 10 metre yükseklikteki istinat duvarını aştı ve toprak zemine uçtu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan sürücü Tevfik Gül, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-