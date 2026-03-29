Olay, Bartın-Zonguldak yolunun Çatmaca mevkiinde meydana geldi. Yaklaşık 200 metre boyunca ters yönde ilerleyen otomobilin trafikte tehlike oluşturduğu anlar kayda alındı. Görüntülerde, aracın karşı yönden gelen başka bir otomobille yan yana geçtiği anlar da yer aldı.
Kayıt alan sürücünün yaşadığı şaşkınlık dikkat çekerken, ters yönde ilerleyen aracın trafik ışıklarına yaklaşırken sağa sinyal verip kendi şeridine girmeye çalıştığı görüldü.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet ekipleri, sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve gerekli cezai işlemlerin uygulanması için çalışma başlattı.
