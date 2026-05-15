Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Nevzat Aykut Bayrak, 16 Mayıs Uluslararası Çölyak Günü kapsamında çölyak hastalığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayrak, bağırsakların gluten proteinine karşı geliştirdiği kronik hassasiyet olarak tanımlanan çölyak hastalığının toplumda yaygın görüldüğünü ifade etti.

Glutenin buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunduğunu belirten Bayrak, hastalığın yalnızca ishal ya da kilo kaybıyla sınırlı olmadığını, farklı belirtilerle de kendini gösterebildiğini kaydetti.

Her yaş grubunda görülebiliyor

Çölyak hastalığının sadece çocukluk dönemine özgü olmadığını vurgulayan Bayrak, hastalığın ileri yaşlarda da ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. Günümüzde karın ağrısı, kabızlık, huzursuzluk, vitamin eksiklikleri ve büyüme geriliği gibi belirtilerle daha sık karşılaşıldığını belirten Bayrak, bu nedenle çölyak ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor

Tedavi edilmeyen çölyak hastalığının farklı sağlık problemlerini beraberinde getirebildiğini ifade eden Bayrak, kemik erimesi, unutkanlık, B12 ve D vitamini eksiklikleri ile kısırlık gibi sorunların görülebileceğini aktardı. Nadir durumlarda ise şiddetli ishal ve yoğun karın ağrısıyla seyreden çölyak krizlerinin yaşanabileceğini dile getirdi.

“Tek tedavi glutensiz diyet”

Çölyakta ilaç tedavisinden çok beslenme düzeninin önem taşıdığını belirten Bayrak, gluten içeren gıdalardan tamamen uzak durulması gerektiğini söyledi. Paketli ürünlerde glutenin kıvam artırıcı olarak sıkça kullanıldığına dikkat çeken Bayrak, etiketlerin mutlaka dikkatlice incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Küçük miktarda gluten tüketiminin bile hastalarda sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirten Bayrak, diyete uyulmaması halinde büyüme geriliği, vitamin eksiklikleri ve bazı ciddi hastalık risklerinin ortaya çıkabileceğini sözlerine ekledi.