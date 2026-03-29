Gaziantep’in Nurdağı ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki tanker kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Beşir Onar (42) idaresindeki 33 AUC 910 plakalı tanker, karşı yönden gelen R.T. (59) yönetimindeki 73 SE 116 plakalı tankerle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Beşir Onar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer sürücü R.T. ise ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.