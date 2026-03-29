6 yaşında başladığı tenis kariyerinde önemli başarılara imza atan Soylu, 2014 yılında ABD Açık gençler çift kızlarda şampiyon olarak Türkiye’ye tenis tarihindeki ilk Grand Slam kupasını kazandırmıştı. Aktif sporculuk kariyerini sonlandırmasının ardından İzmir’e yerleşen Soylu, 2024 yılında kurduğu vakıfla sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdi.

“Tenise Ulaşımı Zor Bölgelerdeyiz”

Dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ulaşmaya öncelik verdiklerini belirten Soylu, “Genellikle tenise uzak, ulaşımı zor bölgelerde çalışıyoruz. 2025’te başlattığımız ‘okulda tenis’ projesiyle İzmir’de 7 okula ulaştık. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolümüz var. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle ilk Bahar Tenis Şenliği’ni düzenledik. Bugün 6 okuldan yaklaşık 60 çocuğu bir araya getirdik. Bu etkinliği yılda en az iki kez yapmayı planlıyoruz” dedi.

Çocuklarla kurduğu bağın kendisi için büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Soylu, hem İzmir’de hem de Doğu Anadolu Bölgesi’nde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

“En Büyük Hayal Yeni Şampiyonlar”

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise etkinliğin önemine dikkat çekerek, “İpek Soylu’nun kurduğu vakıf sayesinde dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımız spora erişim imkânı buluyor. İleride onun gibi başarılı sporcular yetişmesi en büyük gurur kaynağımız olacak” diye konuştu.

Çocukların Hayali: Başarılı Bir Tenisçi Olmak

Etkinliğe katılan öğrenciler de tenisle tanışmanın mutluluğunu yaşadı. Hüseyin Akta İlkokulu öğrencisi Melek Yıldız, hedefinin başarılı bir tenisçi olmak olduğunu belirtirken, Ayaz Coşar ve Taçmin Yarımay da bu sporla İpek Soylusayesinde tanıştıklarını ve ileride başkalarına da destek olmak istediklerini dile getirdi.