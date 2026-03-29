Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, Ankara’da 2025 yılı boyunca meydana gelen yangınlara ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Çeri, geçen yıl yaklaşık 13 bin yangına müdahale ettiklerini belirterek, yangınların büyük bölümünün insan hatası ve ihmalden kaynaklandığını vurguladı.

Yangınların çıkış nedenlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Çeri, “Müdahale ettiğimiz yangınların neredeyse yarısı, yani yaklaşık 6 bin vaka, sigara izmariti ve kibrit kullanımından kaynaklandı” dedi.

Elektrik Kaynaklı Yangınlara Dikkat

Ev ve iş yerlerinde kullanılan elektrikli cihazların da önemli risk oluşturduğunu belirten Çeri, yangınların yüzde 10’undan fazlasının elektrik tesisatı ve prizde unutulan cihazlardan çıktığını ifade etti.

“Prizde takılı unutulan bir şarj aleti ya da fişi çekilmeyen bir cihaz aşırı ısınarak büyük yangınlara yol açabilir” uyarısında bulundu.

Tatil Öncesi Hayati Uyarı

Havaların ısınmasıyla birlikte tatil sezonunun başlayacağını hatırlatan Çeri, uzun süre evden ayrılacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Çeri, “Yola çıkmadan önce su ve doğal gaz vanalarını kapatın, gerekli değilse elektrik şalterini indirin” dedi.

Mesire Alanlarında ‘Sıfır Tolerans’ Çağrısı

Özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarına dikkat çeken Çeri, Eymir Gölü ve Mogan Gölü gibi mesire alanlarında sigara izmariti ve kontrolsüz ateş kullanımının büyük risk taşıdığını belirtti. Çeri, “Küçük bir izmarit, rüzgarın etkisiyle büyük bir orman yangınına dönüşebilir” ifadelerini kullandı.

İşletmelere Uyarı: Sistemler Kontrol Edilmeli

Otel ve konaklama tesisleri başta olmak üzere site yönetimlerine de çağrıda bulunan Çeri, yangın alarm sistemlerinin düzenli bakımının yapılması ve yangın merdivenlerinin her an kullanıma hazır tutulması gerektiğini söyledi.

Çeri, açıklamasını “Yangınların en büyük sebebi dikkatsizliktir. Küçük bir önlem, büyük felaketleri önler. En iyi itfaiyeci, tedbirini alan bilinçli vatandaştır” sözleriyle tamamladı.